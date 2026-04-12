Oggi, domenica 12 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Ender fa una proposta a Yildiz con l’obiettivo di liberarsi di Sahika. I telespettatori sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali decisioni prenderanno i personaggi coinvolti. La serie continua a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Va in onda oggi, domenica 12 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che parlando con Emir il fratello di Ender gli dirà che non si fida affatto di Nadir. Dopo aver rivelato che è stata Sahika a rapire Yigit Ender farà una proposta a Yildiz, di che si tratta? Le chiederà di organizzare un incontro tra Nadir e Sahike senza che loro ne siano a conoscenza. Spoiler Forbidden fruit 12 aprile 2026: Halit licenzierà Sahika? Nadir propone a Yigit. L'obiettivo di Ender è quello di far venire dei sospetti a Halit dal momento che fino a poco tempo fa Sahika era alleata con Nadir.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 12 aprile 2026: Ender fa una proposta a Yildiz per liberarsi di Sahika

Forbidden fruit, spoiler 9 aprile 2026: Ender e Sahika hanno un piano, Halit mette in guardia YildizVa in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 30 marzo 2026: Yildiz fa una proposta ad Aysel, Nadir chiede a Ender…Va in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.