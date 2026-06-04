Forbidden Fruit 4 non andrà in onda questa sera, 4 giugno 2026, su Canale 5 in prima serata. La trasmissione è stata cancellata senza specificare i motivi e verrà sostituita con un altro programma. I fan della soap turca con Eda Ece e Evval Sam dovranno seguire la programmazione alternativa prevista per questa fascia oraria. La decisione ha sorpreso gli spettatori abituati a seguire le vicende di Yildiz e degli altri protagonisti in prima serata.

Giovedì 4 giugno 2026 Forbidden Fruit 4 non sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, e la notizia ha sorpreso i fan della soap turca con Eda Ece e Sevval Sam, ormai abituati a seguire le vicende di Yildiz e dei protagonisti anche in fascia serale. La rete ha deciso di modificare la programmazione per lasciare spazio a un nuovo titolo in prima visione, spostando temporaneamente la serie al suo consueto orario pomeridiano. Il cambio non è legato a un calo di ascolti, ma a una strategia di palinsesto che punta a diversificare l’offerta tra fiction e soap. Forbidden Fruit 4 tornerà regolarmente venerdì 5 giugno alle 14:20, con un episodio ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit 4 non va in onda oggi 4 giugno 2026 in prima serata: ecco perché e cosa lo sostituisce

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Forbidden fruit 3 - Martedì in prima serata su canale 5!

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