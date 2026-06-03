Oggi, 3 giugno 2026, su Rai1 non viene trasmesso Affari Tuoi. Al suo posto, viene programmata una partita di calcio. La trasmissione con Stefano De Martino e i pacchi colorati non andrà in onda e non ci sono ancora informazioni sulla data di ritorno. La programmazione normale riprenderà nei prossimi giorni, ma per oggi la rete ha scelto di dedicare il palinsesto all’evento sportivo.

Mercoledì 3 giugno 2026 Rai1 cambia ritmo e lascia spazio al calcio. Il pubblico che ogni sera si sintonizza per seguire Affari Tuoi dovrà fare a meno del sorriso di Stefano De Martino e dei pacchi colorati che hanno conquistato milioni di telespettatori. La rete ammiraglia della Rai ha infatti deciso di sospendere temporaneamente il game show per trasmettere in diretta l’amichevole Lussemburgo–Italia, primo test della Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Una scelta che sposta l’attenzione dal gioco alla passione sportiva, ma che non passa inosservata tra gli affezionati del programma. Dopo il successo record della scorsa settimana, con picchi di share oltre il 26%, la pausa arriva quasi come un piccolo colpo di scena. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi non va in onda oggi 3 giugno 2026: ecco perché, cosa lo sostituisce e quando torna su Rai1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Affari Tuoi, Herbert nel mirino dopo la puntata di ieri: cosa succede ora

Notizie e thread social correlati

Affari Tuoi di Stefano De Martino non va in onda stasera, 26 marzo 2026, perchè? Il motivo e quando torna su Rai1Stasera, giovedì 26 marzo 2026, non andrà in onda su Rai1 la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino.

Affari Tuoi non va in onda il 3 aprile: perché e quando torna in ondaIl programma televisivo Affari Tuoi non sarà trasmesso il 3 aprile, e questa decisione riguarda la sospensione dell’appuntamento serale con i pacchi...

Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera salta la puntata: De Martino si ferma due volte dopo il record, Gerry Scotti prepara il ribaltone; Affari Tuoi, battute adolescenziali e doppi sensi tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina; Ad Affari Tuoi Francesco non segue la fortuna: Devo aiutare la mia famiglia, Stefano De Martino è d'accordo; Stefano De Martino avrebbe rinviato le registrazioni di Affari Tuoi per stare accanto a Belen.

Gerry Scotti lancia la sfida all’Eredità: Non so se abbia la forza di eguagliare o superare ciò che fa Affari Tuoi contro di me La Ruota della Fortuna non si ferma e va avanti initerrottamente per tutta l'estate, sfidando il nuovo access di Rai 1 x.com

Affari Tuoi non va in onda stasera e domenica, cambio di programmazione per la Nazionale di calcioAffari Tuoi non va in onda stasera, mercoledì 3 giugno e nemmeno domenica 7 giugno. Il game show condotto da Stefano De Martino su Rai1 si ferma per lasciare spazio alla Nazionale, nei due match che ... fanpage.it

Affari Tuoi non va in onda stasera: perché Stefano De Martino si ferma, quando torna e fino a quando va avanti in estateGiornata di riposo per Stefano De Martino. Dopo due puntate molto commentate, Affari Tuoi si ferma per una sera e rinuncia alla sfida che da mesi ... msn.com