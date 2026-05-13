La Ruota della Fortuna non va in onda oggi 13 maggio 2026 | ecco perché e cosa la sostituisce su Canale 5
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, La Ruota della Fortuna non viene trasmessa su Canale 5. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui non è andato in onda come previsto. La rete ha scelto di sostituire la trasmissione con un altro programma, lasciando i telespettatori senza l’appuntamento abituale. La causa di questa interruzione non è stata ancora comunicata ufficialmente.
Stop improvviso per La Ruota della Fortuna. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui non va in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, lasciando i telespettatori di Canale 5 spiazzati. Il programma, che ogni sera tiene testa ad “Affari Tuoi” nella sfida degli ascolti, si ferma per una ragione ben precisa legata alla programmazione Mediaset. Una pausa che, seppur temporanea, cambia la routine dell’access prime time e accende la curiosità dei fan. Ma perché La Ruota della Fortuna non va in onda oggi? Cosa sostituisce il quiz di Gerry Scotti? E quando tornerà in tv la prossima puntata? Scopriamolo insieme. La puntata di La Ruota della Fortuna prevista per oggi, 13 maggio 2026, non sarà trasmessa per lasciare spazio a un evento sportivo di grande richiamo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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