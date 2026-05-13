La Ruota della Fortuna non va in onda oggi 13 maggio 2026 | ecco perché e cosa la sostituisce su Canale 5

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, La Ruota della Fortuna non viene trasmessa su Canale 5. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui non è andato in onda come previsto. La rete ha scelto di sostituire la trasmissione con un altro programma, lasciando i telespettatori senza l’appuntamento abituale. La causa di questa interruzione non è stata ancora comunicata ufficialmente.

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