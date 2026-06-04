Bruxelles ha presentato due proposte di legge per creare un fondo sovrano europeo dedicato a sostenere l’intelligenza artificiale e il cloud computing. Le misure mirano a ridurre la dipendenza dalle grandi aziende tecnologiche statunitensi, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie europee. Le proposte prevedono finanziamenti pubblici e incentivi per progetti innovativi nel settore digitale. La Commissione europea ha annunciato che le iniziative saranno avviate nei prossimi mesi.

Stretta europea per l’indipendenza dalle big tech Usa. Ieri Bruxelles ha presentato due testi legislativi, l’uno dedicato alla produzione di microprocessori, e l’altro per promuovere lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale, con lo scopo di rafforzare l’autonomia e la sovranità del Vecchio Continente nelle nuove tecnologie. Misure che si accompagneranno alla creazione di un fondo sovrano: il braccio finanziario che avrà il compito di investire in questi settori strategici. «Non possiamo permetterci di dipendere da altri per le tecnologie che garantiscono il funzionamento dei nostri ospedali, la stabilità delle nostre reti energetiche e la sicurezza dei nostri servizi», ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fondo sovrano europeo per sostenere IA e Cloud

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