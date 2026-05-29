Supermicro e Verda hanno annunciato la fornitura di un’infrastruttura cloud full-stack dedicata ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale di nuova generazione. La soluzione mira a supportare applicazioni IA sostenibili e avanzate, integrando hardware e software specifici. La collaborazione si concentra sulla creazione di un ambiente cloud ottimizzato per l’elaborazione di grandi volumi di dati e modelli complessi. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato stampa nella giornata del 29 maggio 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN JOSE, California, 29 maggio 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, enterprise, storage e 5GEdge con soluzioni modulari per data center Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi che Verda, uno dei principali provider europei di cloud per l’IA, ha scelto i sistemi rack-scale di Supermicro basati su GPU NVIDIA per alimentare la propria moderna infrastruttura cloud per l’IA in tutta Europa. L’implementazione consentirà a Verda di offrire un’infrastruttura AI-native ad alte prestazioni destinata a sviluppatori di modelli di IA avanzati, scale-up AI-native e imprese regolamentate in Europa, Stati Uniti e Asia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Supermicro e Verda forniscono un’infrastruttura cloud per l’IA sostenibile e full-stack per i carichi di lavoro IA di nuova generazione

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Supermicro e Verda forniscono un'infrastruttura cloud per l'IA sostenibile e full-stack per i carichi di lavoro IA di nuova generazioneSAN JOSE, California, 29 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, enterprise, storage e 5G/Edge con soluzioni modulari per data ... adnkronos.com