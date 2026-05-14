Iliad punta al cloud europeo | 3,5 miliardi per reti e IA

Iliad ha annunciato un investimento di 3,5 miliardi di euro destinato allo sviluppo di reti e intelligenza artificiale nel quadro di un progetto di cloud europeo. L’obiettivo è rafforzare le infrastrutture digitali e migliorare la gestione delle frequenze 2. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle reti di telecomunicazioni, con un focus particolare sulla sicurezza dei dati e sulla creazione di un ambiente digitale più autonomo e resistente.

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? Punti chiave Come influenzerà il nuovo cloud europeo la sicurezza dei dati italiani?. Perché la gestione delle frequenze 2.3 GHz è decisiva per il 5G?. Cosa cambierà concretamente per le imprese delle province entro il 2029?. Come potrà l'IA open source democratizzare l'innovazione tecnologica in Italia?.? In Breve Oltre 300 milioni di euro destinati a un laboratorio di ricerca IA open source.. Investimento di 3,5 miliardi per data center e sviluppo cloud sovrano europeo.. Proposta di utilizzo frequenze 2.3 GHz per accelerare la diffusione del 5G.. Obiettivo sovranità digitale entro il 2029 per proteggere i dati delle imprese.. A Roma, Benedetto Levi ha tracciato la rotta per il digitale italiano nel 2029 durante l’evento Key4Biz dedicato alle telecomunicazioni del futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iliad punta al cloud europeo: 3,5 miliardi per reti e IA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Anthropic punta a 50 miliardi e al top di Microsoft per scalare l’IAAnthropic ha inserito nel proprio organico Eric Boyd, ex dirigente di Microsoft, per coordinare l’area infrastrutturale dell’azienda. Meta punta 100 miliardi sull'IADi fronte ai timori di una bolla, la razionalità è spesso la prima a lasciare la stanza.