Fondi Ue la Campania riprogramma 55 milioni | priorità a studentati e ricerca

Notizia in breve

La Regione Campania ha riprogrammato 55 milioni di euro dei fondi Ue del PR FESR 2021-2027, concentrandosi su studenti e ricerca. La Giunta ha approvato il nuovo assetto dei progetti strategici, destinando le risorse a queste aree. Nessuna modifica riguarda altri settori o progetti già in corso. La riprogrammazione mira a rafforzare le infrastrutture per l’istruzione e la ricerca nella regione.