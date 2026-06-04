Fondi Ue la Campania riprogramma 55 milioni | priorità a studentati e ricerca
La Regione Campania ha riprogrammato 55 milioni di euro dei fondi Ue del PR FESR 2021-2027, concentrandosi su studenti e ricerca. La Giunta ha approvato il nuovo assetto dei progetti strategici, destinando le risorse a queste aree. Nessuna modifica riguarda altri settori o progetti già in corso. La riprogrammazione mira a rafforzare le infrastrutture per l’istruzione e la ricerca nella regione.
La Giunta regionale della Campania ha approvato il riassetto dei progetti strategici finanziati dai fondi europei del PR FESR 2021-2027. Il provvedimento, varato per ottimizzare e accelerare l'avanzamento della spesa su opere di immediata realizzazione, fissa le priorità di intervento della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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