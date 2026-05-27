Case per le famiglie con fragilità socio-economica la Regione riprogramma i fondi | 183 milioni in più

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione ha annunciato una riprogrammazione dei fondi destinati alle case per le famiglie in difficoltà socio-economica, aggiungendo circa 183 milioni di euro. Queste risorse provengono dal programma Fesr Sicilia 2021-27 e sono destinate a migliorare l’accesso alla casa e la sostenibilità abitativa. La decisione mira a potenziare gli interventi già in corso e a favorire nuove iniziative nel settore.

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Quasi 183 milioni di euro in più per sostenere l’accesso alla casa e la sostenibilità abitativa con risorse del programma Fesr Sicilia 2021-27. La giunta di palazzo d’Orléans, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato l’incremento della dotazione finanziaria della priorità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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