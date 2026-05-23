UE | nuovi fondi per la ricerca aprono i finanziamenti al dual-use

Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato nuovi fondi destinati alla ricerca, con l’apertura dei finanziamenti anche a progetti di dual-use, cioè che hanno applicazioni civili e militari. Questa modifica potrebbe influenzare i criteri di assegnazione e i controlli sulle esportazioni di tecnologie sviluppate con questi fondi. Per i ricercatori di un istituto tecnico, le nuove norme europee potrebbero comportare maggiori complessità nei processi di approvazione e verifica delle esportazioni di materiali e tecnologie.