UE | nuovi fondi per la ricerca aprono i finanziamenti al dual-use
L’Unione Europea ha annunciato nuovi fondi destinati alla ricerca, con l’apertura dei finanziamenti anche a progetti di dual-use, cioè che hanno applicazioni civili e militari. Questa modifica potrebbe influenzare i criteri di assegnazione e i controlli sulle esportazioni di tecnologie sviluppate con questi fondi. Per i ricercatori di un istituto tecnico, le nuove norme europee potrebbero comportare maggiori complessità nei processi di approvazione e verifica delle esportazioni di materiali e tecnologie.
? Domande chiave Come cambieranno i finanziamenti per i ricercatori del Politecnico di Torino?. Perché le nuove norme europee rendono difficili i controlli sulle esportazioni?. Chi dovrà gestire la responsabilità etica dei nuovi brevetti militari?. Come influirà il programma Horizon 2028 sulla sovranità tecnologica europea?.? In Breve Programma Horizon 2028-2034 prevede il dual-use come pilastro fondamentale della ricerca.. Tribunale bavarese annulla clausole civili universitarie in Germania a marzo scorso.. Analisi SIPRI evidenzia rischi nei controlli esportazione per tecnologie dual-use by design.. Docenti del Politecnico di Torino contestano il cambiamento normativo europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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