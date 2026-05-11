Fondi pensione scatta il silenzio-assenso | perché dal 1° luglio non potrai più ignorarli e come incassare più soldi subito

A partire dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti i fondi pensione, in seguito alle modifiche apportate dalla recente Legge di Bilancio. Queste novità mirano a favorire l’iscrizione ai sistemi di previdenza complementare e a offrire modalità più flessibili per l’accesso ai benefici pensionistici. Dal prossimo luglio, quindi, le persone non potranno più ignorare queste regole, e ci saranno anche opportunità per ottenere più rapidamente alcuni importi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui