Fondi pensione scatta il silenzio-assenso | perché dal 1° luglio non potrai più ignorarli e come incassare più soldi subito

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti i fondi pensione, in seguito alle modifiche apportate dalla recente Legge di Bilancio. Queste novità mirano a favorire l’iscrizione ai sistemi di previdenza complementare e a offrire modalità più flessibili per l’accesso ai benefici pensionistici. Dal prossimo luglio, quindi, le persone non potranno più ignorare queste regole, e ci saranno anche opportunità per ottenere più rapidamente alcuni importi.

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Il sistema della previdenza complementare si appresta a cambiare assetto. Dal 1° luglio 2026 diventano operative le modifiche introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, che puntano a incrementare il numero degli iscritti ai fondi pensione e a rendere più flessibile la fase di uscita. La.🔗 Leggi su Today.it

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