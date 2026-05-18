Fondi pensione | sale a 5.300 euro il tetto per la deducibilità

Il limite massimo per la deducibilità dei contributi ai fondi pensione è stato portato a 5.300 euro annui. Questa modifica riguarda chi ha versamenti superiori a questa cifra e intende dedurli fiscalmente. Inoltre, sono state introdotte tre nuove opzioni per il ritiro del capitale accumulato, che consentono modalità diverse di accesso ai fondi pensione. Sono stati aggiornati anche i criteri per il calcolo dei contributi non versati, con l’obiettivo di facilitare il recupero di eventuali somme dovute.

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? Domande chiave Come cambia il calcolo per recuperare i contributi non versati?. Quali sono le tre nuove modalità per ritirare il capitale accumulato?. Quanto si risparmia in tasse scegliendo la rendita a durata definita?. Perché il trattamento fiscale differisce tra i capitali storici e quelli nuovi?.? In Breve Nuove opzioni di erogazione prevedono aliquote tra il 9% e il 20%. Regime transitorio applicato ai montaggi maturati dal 1° gennaio 2007. Solo il 15,4% degli italiani possiede conoscenze approfondite sulla previdenza. L'81% dei giovani tra 18 e 44 anni intende aderire ai fondi.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi pensione: sale a 5.300 euro il tetto per la deducibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ejercicio de tiro deportivo en Shooting Range Filipino Sullo stesso argomento Fondi pensione: sale a 5.300 euro il tetto per la deduzione fiscale? Punti chiave Quanto risparmi esattamente in tasse saturando il nuovo limite? Come puoi recuperare le quote non utilizzate nei primi anni? Perché il... Leggi anche: Fondi pensione integrativa, deduzione fino a 5.300 euro con il Modello 730/2026 Fondi pensione, cosa cambia dal 2026 Dal 1° luglio nuove regole per lavoratrici e lavoratori neo assunti. Fimiani, Fp Cgil Lombardia: Prima di lasciare decorrere i 60 giorni, bisogna capire cosa si sta scegliendo. fpcgil.lombardia.it/2026/05/11/fon… #Previd x.com Fondi pensione, ecco le novità del 2026: meno tasse sui versamenti e rendite flessibili, cosa cambiaUn limite più alto per la deducibilità dei contributi e sulle prestazioni tre nuove modalità alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita, prelievi liberi ed erogazione frazionata ... corriere.it Fondi pensione a settembre 2025: le soluzioni vantaggiose su Facile.itCon la riforma delle pensioni prevista nella prossima manovra economica del governo, si sta parlando molto di fondi pensione. Con la progressiva riduzione delle pensioni erogate dall'INPS, ora più che ... facile.it