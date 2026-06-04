foggia scende in piazza per stefania rago

Foggia ha manifestato in piazza per Stefania Rago, coinvolgendo cittadini in una protesta collettiva. La mobilitazione nasce dalla volontà di ricordare la vittima e di trasmettere un messaggio di impegno civile. La presenza numerosa evidenzia il senso di solidarietà della comunità locale. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con interventi e momenti di riflessione pubblica. La protesta si è conclusa con un corteo pacifico attraverso le strade della città.

Una città unita dal dolore, ma anche dalla volontà di trasformare la tragedia in un forte messaggio di impegno civile. Foggia ha partecipato con commozione e grande senso di responsabilità alla fiaccolata organizzata in memoria di Stefania Rago, la donna uccisa dal marito, rispondendo all’appello lanciato dai suoi figli. Il corteo è partito dalla Chiesa di San Michele e ha attraversato le strade cittadine fino a raggiungere Palazzo di Città. Centinaia di persone, con le fiaccole accese, hanno preso parte alla manifestazione in un clima di raccoglimento e solidarietà, dando vita a un lungo abbraccio collettivo nel ricordo di Stefania. Davanti al Municipio si è vissuto il momento più intenso della serata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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