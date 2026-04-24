Belle Ciao Cgil Foggia su femminicidio Stefania Rago

Un nuovo caso di femminicidio si è verificato a Foggia, dove una giovane donna è stata uccisa dal marito. La notizia ha suscitato reazioni tra le associazioni e le istituzioni locali, che condannano il gesto e chiedono maggiore attenzione per la prevenzione della violenza di genere. La vittima, di cui non sono stati comunicati i dettagli, lascia alle spalle una famiglia e una comunità sconvolte.

Un altro femminicidio , la vittima Stefania Rago, una giovane donna, uccisa da suo marito. L’ennesima ferita profonda per la nostra comunità che conferma la natura strutturale e non episodicadella violenza di genere in Italia. Coordinamento Donne Belle Ciao CGIL Foggia esprime il profondo cordoglio nei confronti della famiglia di Stefania. Basta contare le vittime a fine anno, basta celebrare le ricorrenze, serve agire in campo con la prevenzione costante e capillare. Ogni femminicidio è il tragico epilogo di una serie di atteggiamenti e comportamenti che spesso iniziano con la violenza psicologica, in maniera sottile e silenziosa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Belle Ciao Cgil Foggia su femminicidio Stefania Rago Notizie correlate Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’La lite e gli spari: cosa è successo Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanzaÈ stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere Antonio Fortebraccio, il 48enne che ha confessato il femminicidio...