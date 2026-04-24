Stefania Rago e Antonio Fortebraccio tragedia a Foggia | 46enne uccisa dal marito nella loro abitazione

A Foggia si è verificato un tragico episodio domestico in cui una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito, un uomo di 48 anni, che lavora come guardia giurata. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. La donna è stata colpita con una pistola e le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo. La ricostruzione dei fatti è in corso.

Una donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Il drammatico episodio si è consumato a Foggia, all’interno dell’abitazione della coppia in via Gaetano Salvemini, nella zona di San Ciro, a poca distanza dallo stadio Zaccheria. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, Antonio Fortebraccio avrebbe fatto uso della pistola d’ordinanza al termine di una violenta lite domestica. La coppia ha due figli, un ragazzo e una ragazza, che al momento dei fatti non si trovavano in casa. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì, quando alcuni residenti della zona hanno udito un acceso litigio provenire dall’appartamento e, poco dopo, l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazione Notizie correlate Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’La lite e gli spari: cosa è successo Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosse; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday. Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparatoIl delitto a Foggia. Contro la donna sono stati esplosi almeno quattro proiettili. Antonio Fortebraccio si è costituito. Tra i due, secondo il racconto dei vicini, c'era stato un litigio ... today.it Stefania Rago uccisa dal marito, lui è una guardia giurata. Il vicino: «Prima le urla, poi gli spari»Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini 32, giovedì 23 aprile 2026. leggo.it Ha sull’immagine di copertina di Facebook le scarpette rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, Stefania Rago,... Leggi l'articolo #ViolenzaSulleDonne - facebook.com facebook