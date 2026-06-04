Foggia primi passi verso il sesto Piano Sociale di Zona | focus su povertà famiglie in difficoltà e disabili

Notizia in breve

È stato presentato questa mattina il percorso di concertazione dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia per il sesto Piano Sociale di Zona, che definirà le politiche e gli interventi di welfare per i prossimi tre anni. Il piano si concentrerà su povertà, famiglie in difficoltà e disabili. La fase di elaborazione coinvolge diverse istituzioni e soggetti del territorio, con l’obiettivo di strutturare le future azioni di sostegno sociale.