La povertà in Italia è un problema serio | secondo l’Unicef quasi un bambino su quattro vive in famiglie in forti difficoltà economiche

In Italia, un quarto dei bambini vive in famiglie con difficoltà economiche, secondo un rapporto dell’UNICEF. Questa percentuale indica che circa il 23% dei minori si trova in condizioni di povertà relativa, con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. La questione, ancora poco discussa, riguarda un numero consistente di famiglie che affrontano sfide economiche quotidiane.

Se ne parla poco, ma la povertà in Italia è un problema serio. A ricordarlo è un report dell’UNICEF, secondo cui il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Calcolatrice alla mano, si tratta di quasi un minore su quattro che vive al di sotto della soglia di povertà. Il documento, intitolato “Opportunità disuguali – Bambini e disuguaglianza economica”, delinea un Paese in grande difficoltà. L’Italia occupa infatti il dodicesimo posto nella classifica sul benessere dei bambini tra 37 Paesi analizzati. Va leggermente meglio soltanto sul fronte del benessere mentale, dove il nostro Paese si colloca al decimo posto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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