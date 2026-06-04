Foggia parte il sesto Piano Sociale di Zona | focus su povertà famiglie in difficoltà e disabili

Notizia in breve

È stato presentato questa mattina il percorso di concertazione dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia per il sesto Piano Sociale di Zona. Il documento definisce le politiche e gli interventi di welfare territoriale destinati ai prossimi tre anni, con particolare attenzione a povertà, famiglie in difficoltà e disabili. La pianificazione coinvolge diversi attori locali e mira a strutturare le strategie di intervento sociale nel territorio.