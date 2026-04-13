In Toscana, il numero di famiglie in difficoltà legate alla povertà energetica è diminuito rispetto alla media nazionale, secondo i dati più recenti. Tuttavia, le bollette continuano ad aumentare in modo consistente, e questa crescita potrebbe peggiorare la situazione nei prossimi mesi. La regione mostra un miglioramento rispetto ad altre aree del Paese, ma resta preoccupazione per gli effetti delle tariffe più alte sulle famiglie.

Firenze, 13 aprile 20’26 – La Toscana regge meglio della media nazionale sul fronte della povertà energetica, ma il caro bollette rischia di peggiorare il quadro nei prossimi mesi. È quanto emerge dall’analisi della Cgia di Mestre, che mette insieme dati e cause di un fenomeno sempre più legato sia alle condizioni economiche delle famiglie, sia alle tensioni internazionali. Povertà energetica, Toscana sotto la media italiana. Nel 2024 in Toscana si contavano 104.492 famiglie in difficoltà energetica, pari a oltre 226mila persone. L’incidenza si attesta al 6,2%, ben al di sotto della media nazionale del 9,1%, che riguarda oltre 2,4 milioni di famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Povertà energetica: in Toscana meno famiglie in difficoltà, ma bollette in forte aumento

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