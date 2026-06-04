Foggia non dimentica la tragedia di via De Amicis | le stesse lacrime di 12 anni fa per Giusy Luigi e Antonio

Notizia in breve

Questa mattina a Foggia si sono tenute cerimonie per ricordare le tre vittime del crollo di una palazzina in via De Amicis, avvenuto 12 anni fa. La giornata si è aperta con momenti di commemorazione, mentre familiari e cittadini si sono riuniti nel luogo della tragedia, portando fiori e lasciando messaggi. L’amministrazione comunale ha partecipato alle iniziative, mantenendo vivo il ricordo di Giusy, Luigi e Antonio.