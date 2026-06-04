Foggia non dimentica la tragedia di via De Amicis | le stesse lacrime di 12 anni fa per Giusy Luigi e Antonio
Questa mattina a Foggia si sono tenute cerimonie per ricordare le tre vittime del crollo di una palazzina in via De Amicis, avvenuto 12 anni fa. La giornata si è aperta con momenti di commemorazione, mentre familiari e cittadini si sono riuniti nel luogo della tragedia, portando fiori e lasciando messaggi. L’amministrazione comunale ha partecipato alle iniziative, mantenendo vivo il ricordo di Giusy, Luigi e Antonio.
Questa mattina l'amministrazione comunale di Foggia ha rinnovato il ricordo delle vittime del crollo della palazzina di via De Amicis, una delle tragedie più dolorose della storia recente della città. La commemorazione si è svolta sul luogo della tragedia alla presenza di rappresentanti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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