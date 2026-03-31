Durante una tappa della sua tournée in Spagna, la cantante italiana ha indossato un abito disegnato da Antonio Marras, dedicato alla canzone Hijo de la luna. La cantante ha ricordato di aver ascoltato il brano per la prima volta all’età di 12 anni, condividendo il sogno di intraprendere la carriera musicale. In questa occasione, è stata anche intervistata dalla stylist e altri membri del team.

Lo show è uno dei più ambiziosi della sua carriera. Il repertorio, con 44 canzoni, alterna brani propri e cover degli artisti che l’hanno influenzata maggiormente o con cui ha un rapporto speciale. Il tour spagnolo comprende Cuando nadie me ve, di Alejandro Sanz; Pausa, di Izal; El talismán, di Rosana; Entre sobras y sobras me faltas, di Antonio Orozco e El Patio, di Pablo López. «È stata una selezione molto personale», dice Pausini. «Ogni canzone ha un suo motivo. Non volevo fare una lista di grandi successi, ma scegliere quelle che mi hanno davvero emozionato, che ho sentito mie in qualche momento», aggiunge. Come racconta Luca Tommassini,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Pausini rende omaggio a Hijo de la luna con un abito spettacolare disegnato da Antonio Marras: «La ascoltavo quando avevo 12 anni e sognavo di fare la cantante»

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