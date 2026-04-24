Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio padre Pino in lacrime | Voleva lasciarlo

A Foggia si è verificato un femminicidio in cui una donna è stata uccisa dal suo ex compagno. La vittima, Stefania Rago, aveva espresso il desiderio di lasciarlo. Il padre della donna si è presentato in lacrime, affermando che l’autore del gesto era geloso di tutto. L’uomo è stato fermato poco dopo e sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

“Era un angelo, una bravissima ragazza. Voleva lasciarlo”. Sono le parole cariche di strazio di Pino Rago, il padre di Stefania Rago, la donna di 46 anni uccisa a Foggia nella serata di giovedì 23 aprile. L’uomo, intervistato dalle telecamere di Dentro la Notizia, ha tracciato il profilo di un rapporto segnato da una gelosia ossessiva e soffocante da parte del marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni. Femminicidio Stefania Rago: la ricostruzione Il femminicidio è avvenuto nell’appartamento della coppia in via Salvemini, dove l’uomo, di professione guardia giurata, ha esploso quattro colpi con la sua pistola d’ordinanza contro la moglie al culmine di una violenta lite.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio, padre Pino in lacrime: "Voleva lasciarlo" Notizie correlate Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanzaÈ stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere Antonio Fortebraccio, il 48enne che ha confessato il femminicidio... Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorni; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne; Uccisa a Foggia dal marito, sui social rilanciava la campagna antiviolenza sulle donne; Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcere. Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanzaFermato Antonio Fortebraccio: ha confessato il femminicidio della moglie Stefania Rago a Foggia, avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza ... virgilio.it Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio, padre Pino in lacrime: Voleva lasciarloIl padre di Stefania Rago in lacrime dopo il delitto di Foggia: Antonio era geloso di tutto, lei voleva chiudere. La donna uccisa con 4 colpi di pistola. virgilio.it La lite furibonda, i colpi di arma da fuoco esplosi in rapida successione, poi le sirene delle auto dei carabinieri, le lacrime. Nella serata del 23 aprile a Foggia si è consumato l'ennesimo femminicidio: Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa con 4 proiettili nella s - facebook.com facebook Foggia: vittima rilanciava sui social campagna contro violenza donne Stefania Rago, 46 anni, uccisa ieri a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata che avrebbe usato la pistola d’ordinanza, aveva pubblicato su Facebook come immagi x.com