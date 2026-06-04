Foggia Calcio frenata per Longo | spuntano i nomi di De Giorgio Bertotto e Mangia

Il Foggia Calcio ha interrotto i contatti con il candidato Longo per la panchina. La società sta ora valutando altri nomi, tra cui De Giorgio, Bertotto e Mangia. La scelta del nuovo allenatore si inserisce nel quadro del rinnovamento societario e della definizione del progetto tecnico. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata. La ricerca si concentra su figure con esperienza nel campionato italiano.

Foggia Calcio, frenata su Longo: la ricerca del nuovo allenatore entra nel vivo. Mentre il nuovo assetto societario prende forma, il Foggia Calcio inizia a pianificare con decisione il futuro tecnico. L’operatività del nuovo Direttore Sportivo Vincenzo De Vito sarà effettiva solo a partire dal 1° luglio — essendo il dirigente ancora legato contrattualmente al Potenza — ma il lavoro di confronto e programmazione è già entrato nel vivo. Raffreddata la pista Longo. Il nome di Emilio Longo, tecnico del Crotone, che fino a pochi giorni fa sembrava essere il candidato ideale per la panchina dello Zaccheria, vive una fase di stallo. Stando alle ultime indiscrezioni, la pista che porta all’allenatore salernitano si è decisamente raffreddata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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