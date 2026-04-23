Una conduttrice ha deciso di portare l’azienda televisiva in tribunale dopo che una procedura di mediazione non è andata a buon fine. L’azienda, rappresentata dal suo legale, ha respinto le accuse e ha affermato di mantenere una posizione di fiducia. Nella vicenda sono coinvolti anche altri nomi noti del settore televisivo. La vicenda si sviluppa in un contesto legale che tiene sotto osservazione gli sviluppi futuri.

Dopo il fallimento della procedura di mediazione, la conduttrice porta Mediaset in tribunale. L’azienda, per voce del suo legale, respinge ogni addebito e si dice fiduciosa. Al centro della disputa: i diritti su ‘Live non è la D’Urso’, un post social offensivo del 2023 e le liste degli ospiti sottoposte a De Filippi e Toffanin. La lunga e tormentata separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset approda in aula di tribunale. La conduttrice napoletana, volto storico di Canale 5 per quasi due decenni, ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il Biscione dopo che ogni tentativo di conciliazione – compresa una formale procedura di mediazione – si è concluso con un nulla di fatto.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: spuntano i nomi di De Filippi e Toffanin

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