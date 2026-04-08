In città si diffonde la possibilità che l'allenatore possa lasciare il Napoli per accettare un incarico con la nazionale italiana. Nel caso si concretizzasse questa decisione, la dirigenza partenopea avrebbe già individuato due nomi pronti a sostituirlo. La notizia sta facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le trattative continuano a tenere banco tra le voci di mercato.

Se Antonio Conte accettasse la chiamata della Nazionale italiana, il Napoli dovrebbe già avere i sostituti pronti. Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, la società partenopea sta già sondando il terreno per non ripetere l’errore commesso dopo l’addio di Luciano Spalletti. Schira: De Rossi e Grosso nel mirino di Manna. Giovanni Manna sta valutando due profili giovani e caratterialmente diversi. Daniele De Rossi rappresenta un’opzione, avendo lavorato alla Roma dove ha affrontato una piazza complessa. Fabio Grosso, invece, vanta un curriculum impressionante in Serie B: ha vinto due campionati con Frosinone e Sassuolo, stravincendoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, e se Conte andasse via? Spuntano due nomi sulla lista di De Laurentiis

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