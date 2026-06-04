Flotte aziendali | tasse +50% per i vecchi diesel e benzina

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le tasse sui veicoli diesel e benzina più vecchi sono aumentate del 50%. Le aziende che devono sostituire le flotte ogni quattro anni dovranno affrontare costi maggiori. Inoltre, il calcolo dei fringe benefit per i dipendenti subirà modifiche, influenzando le modalità di tassazione. Le norme entrano in vigore immediatamente, con impatti diretti sui costi di gestione e sulla pianificazione delle sostituzioni di veicoli aziendali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quanto costerà il rinnovo forzato delle flotte ogni quattro anni?. Come cambierà il calcolo dei fringe benefit per i dipendenti?. Chi dovrà sostenere l'intero costo della transizione ecologica aziendale?. Quali nuove aliquote colpiranno la cessione dei crediti d'imposta?.? In Breve Fringe benefit: aumento forfettario del 5% per gli optional non in tabelle ACI. Regime transitorio per auto prenotate nel 2024 e assegnate entro giugno 2025. Cessione crediti d'imposta: tassazione plusvalenze al 26% come redditi diversi. Nuove norme fiscali su trust, successioni e redditi da agricoltura nel decreto Omnibus.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

flotte aziendali tasse 50 per i vecchi diesel e benzina
© Ameve.eu - Flotte aziendali: tasse +50% per i vecchi diesel e benzina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Auto aziendali, su vecchi diesel e benzina tasse aumentate del 50%Il decreto Omnibus ha previsto un aumento del 50% delle tasse sulle auto aziendali alimentate a diesel e benzina di vecchia generazione.

Flotte aziendali: oltre il 50% delle imprese punta sull’elettricoSecondo recenti dati, più della metà delle aziende europee prevede di acquistare veicoli elettrici entro i prossimi due anni.

Temi più discussi: Auto aziendali, su vecchi diesel e benzina tasse aumentate del 50%; Auto, status symbol, strumento di vita e lavoro: togliamo un po’ di tasse alle flotte; Auto aziendale in uso promiscuo ai dipendenti: come si calcola il fringe benefit?; Auto aziendali su vecchi diesel e benzina tasse aumentate del 50%.

flotte aziendali tasse 50Auto, status symbol, strumento di vita e lavoro: togliamo un po’ di tasse alle flotteL’auto aziendale continua a essere vista come un benefit da tassare, mentre in gran parte d’Europa viene considerata soprattutto strumento di lavoro e, visti i tempi, di rinnovo industriale ... missionline.it

Paesi Bassi spingono l’elettrico nelle flotte: tassa del 12% sulle auto aziendali non BEVI Paesi Bassi introducono una tassa del 12% sulle flotte aziendali non elettriche per accelerare la transizione verso la mobilità green. sicurauto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web