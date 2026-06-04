Flotte aziendali | tasse +50% per i vecchi diesel e benzina

Le tasse sui veicoli diesel e benzina più vecchi sono aumentate del 50%. Le aziende che devono sostituire le flotte ogni quattro anni dovranno affrontare costi maggiori. Inoltre, il calcolo dei fringe benefit per i dipendenti subirà modifiche, influenzando le modalità di tassazione. Le norme entrano in vigore immediatamente, con impatti diretti sui costi di gestione e sulla pianificazione delle sostituzioni di veicoli aziendali.

Quanto costerà il rinnovo forzato delle flotte ogni quattro anni?. Come cambierà il calcolo dei fringe benefit per i dipendenti?. Chi dovrà sostenere l'intero costo della transizione ecologica aziendale?. Quali nuove aliquote colpiranno la cessione dei crediti d'imposta?.? In Breve Fringe benefit: aumento forfettario del 5% per gli optional non in tabelle ACI. Regime transitorio per auto prenotate nel 2024 e assegnate entro giugno 2025. Cessione crediti d'imposta: tassazione plusvalenze al 26% come redditi diversi. Nuove norme fiscali su trust, successioni e redditi da agricoltura nel decreto Omnibus.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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