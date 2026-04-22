Secondo recenti dati, più della metà delle aziende europee prevede di acquistare veicoli elettrici entro i prossimi due anni. Questa tendenza riguarda una vasta gamma di settori e rappresenta una scelta diffusa tra le imprese che vogliono aggiornare le proprie flotte. L’obiettivo è quello di integrare mezzi a zero emissioni nel parco veicoli, in vista di un possibile mutamento nelle strategie di mobilità aziendale.

Le imprese europee si preparano a un cambio di passo radicale: oltre il 50% dei datori di lavoro nel continente pianifica l’acquisto di mezzi elettrici nei prossimi ventiquattro mesi. Il passaggio alle flotte aziendali a zero emissioni non è più un miraggio, ma una realtà che sta trasformando la gestione logistica e operativa delle aziende, nonostante le barriere economiche e infrastrutturali che ancora frenano la velocità del processo. L’Italia punta sulla ricarica privata per superare i limiti strutturali. Il italiano mostra una strategia molto chiara: l’autonomia energetica in sede. Tra le società che hanno già integrato veicoli elettrici o modelli plug-in hybrid nelle proprie dotazioni, ben il 90% ha installato infrastrutture di ricarica presso la propria sede.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotte aziendali: oltre il 50% delle imprese punta sull’elettrico

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