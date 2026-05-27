Flotilla di terra atterrati a Fiumicino i primi attivisti | resta alta la tensione per i dieci ancora bloccati in Libia
I primi attivisti della Flotilla di terra sono arrivati questa mattina a Fiumicino, dopo aver lasciato Tripoli. Restano ancora bloccati in Libia dieci persone, mentre altri sono rientrati in Italia. La situazione ha generato tensione, con la presenza di manifestanti e forze di sicurezza nelle vicinanze dell’aeroporto. La tensione si mantiene alta per i membri ancora in Libia, senza aggiornamenti immediati sul loro stato.
I primi attivisti della Flotilla di terra sono atterrati questa mattina a Fiumicino dopo il ripiegamento del convoglio a Tripoli. Resta però ancora massima l'apprensione per i dieci delegati, tra cui due italiani, ancora bloccati in isolamento a Bengasi e senza notizie sulle loro condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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