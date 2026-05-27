Flotilla di terra atterrati a Fiumicino i primi attivisti | resta alta la tensione per i dieci ancora bloccati in Libia

Notizia in breve

I primi attivisti della Flotilla di terra sono arrivati questa mattina a Fiumicino, dopo aver lasciato Tripoli. Restano ancora bloccati in Libia dieci persone, mentre altri sono rientrati in Italia. La situazione ha generato tensione, con la presenza di manifestanti e forze di sicurezza nelle vicinanze dell’aeroporto. La tensione si mantiene alta per i membri ancora in Libia, senza aggiornamenti immediati sul loro stato.