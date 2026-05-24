Gaza Flotilla di terra | Persi contatti con attivisti in Libia tra loro 2 italiani Verifiche della Farnesina

Notizia in breve

La Farnesina ha comunicato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti del Global Sumud Land Convoy, che sta cercando di arrivare a Gaza via terra. Tra gli attivisti ci sono due cittadini italiani. Il convoglio non è più rintracciabile in Libia, dove si trovavano in precedenza. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni o sui motivi del mancato contatto.