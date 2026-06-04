Flores D' Arcais non va a Salerno Letteratura | Inaccettabile esclusione di Erri De Luca

Flores D'Arcais ha annunciato che non parteciperà al festival Salerno Letteratura a causa dell'esclusione di Erri De Luca dalla prolusione. Ha definito questa decisione inaccettabile.

"La decisione di togliere a Erri De Luca la prolusione al festival Salerno Letteratura ai miei occhi è inaccettabile, per cui io non vi parteciperò". Lo annuncia al Foglio Paolo Flores d'Arcais, filosofo e fondatore di MicroMega. La vicenda nasce dalla decisione annunciata dai direttori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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