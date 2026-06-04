Due giorni di eventi si sono svolti a Villa Pigna, con musica, street food, birra artigianale e spettacoli. La manifestazione ha celebrato un traguardo importante, coinvolgendo numerosi partecipanti. Sono stati presenti artisti e operatori del settore, offrendo intrattenimento e prodotti locali. La festa ha avuto luogo in un'area all'aperto, con un programma che ha incluso concerti e attività per il pubblico. La partecipazione è stata numerosa, senza segnalazioni di incidenti.

Due giorni di musica, street food, birra artigianale e spettacolo per celebrare un traguardo importante. Il Birrificio Babylon spegne dieci candeline e lo fa con un evento speciale, ’ 10 Anni a Volare ’, in programma il 6 e 7 giugno in Piazza Simon Bolivar, a Villa Pigna di Folignano. Un appuntamento a ingresso gratuito che punta a coinvolgere tutta la comunità e i tanti appassionati che in questi anni hanno accompagnato la crescita dell’azienda. Dopo settimane di attesa e preparativi, è ormai tutto pronto per un fine settimana che si preannuncia ricco di appuntamenti. La manifestazione rappresenta non soltanto un anniversario, ma anche un’occasione per ripercorrere una storia fatta di passione, impegno e sviluppo costante, che ha portato il Birrificio Babylon a diventare una realtà apprezzata nel panorama della birra artigianale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flaminio Maphia e Brusco, festa a Villa Pigna

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