Napoli nuovi limiti a 30 km h | cambiano via dell’Epomeo e via Pigna

A Napoli sono stati introdotti nuovi limiti di velocità, con limiti a 30 kmh, che interessano via dell’Epomeo e via Pigna. Questi cambiamenti prevedono modifiche ai percorsi per i veicoli che transitano in queste strade. Sono stati inoltre stabiliti nuovi divieti di sosta con rimozione coatta in alcune aree, per regolare la circolazione e migliorare la gestione del traffico.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi per chi percorre via dell'Epomeo?. Dove sono previsti i nuovi divieti di sosta con rimozione coatta?. Quali veicoli non potranno più transitare in via Servio Tullio?. Come influirà il nuovo senso unico sulla viabilità di via Pigna?.? In Breve Via Servio Tullio vieta il transito ai mezzi con altezza superiore ai 4 metri.. Via dell'Epomeo prevede corsia preferenziale per il trasporto pubblico sui civici dispari.. Via Pigna introduce senso unico verso via Mario Ruta con divieto di sosta.. Nuovi rallentatori ottici proteggono i pedoni presso i civici 206, 235 e 240.. Il Comune di Napoli ha approvato due nuove ordinanze dirigenziali che impongono il limite di 30 kmh in via dell’Epomeo e in via Pigna, ridisegnando la viabilità urbana per garantire maggiore sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, nuovi limiti a 30 km/h: cambiano via dell’Epomeo e via Pigna Notizie correlate Limiti a 30 km/h e nuovi rallentatori tra via Don Minzoni e via Riva del GardaIl Comune di Modena accelera sulla sicurezza stradale accogliendo le richieste dei cittadini. Leggi anche: Flat tax e concordato 2025: ecco i nuovi limiti che cambiano tutto Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Affitti brevi, Napoli studia la soglia del 30%; Comicon Napoli 2026 – Tutti gli annunci Star Comics; Il Comune di Napoli ha vietato la balneazione su un tratto del Lungomare Caracciolo dopo un controllo dell'Arpac; Napoli, ecco le cinque certezze per il domani: la società sta costruendo la nuova squadra. Limite massimo di 30 km/h in due importanti strade di Napoli: i nuovi dispositivi di viabilitàDue ordinanza dirigenziali del Comune hanno disposto una razionalizzazione della disciplina viabilistica in via dell’Epomeo e in via Pigna ... napolitoday.it FOTO SHOW NM - Napoli, focus in città x.com #Napoli- Memorial: "il Cuore di Adele" 2026: musica, testimonianze e sport per celebrare la vita e la donazione #Eventi #Manifestazione #Cultura #IlCuorediAdele #Memorial #NanoTV Leggi qui l' articolo: https://www.nanotv.it/2026/05/06/memorial-il-cuore-di- - facebook.com facebook