Magazzini di Fiabe | per i più piccoli arriva La Pigna e il mare

Domenica 29 marzo alle ore 18 si terrà l’evento “La Pigna e il mare” ai Magazzini del Sale, parte della rassegna Magazzini di Fiabe dedicata ai bambini. Lo spettacolo è ispirato a un racconto di Domenico Loddo e vede in scena Francesca Russo e Silvana Luppino, con la regia di Christian Maria Parisi. La rappresentazione è rivolta ai più piccoli e si svolge in un ambiente aperto ai pubblici familiari.

Torna l'appuntamento con Magazzini di Fiabe. Domenica 29 marzo alle ore 18 ai Magazzini del Sale toccherà a “La Pigna e il mare" liberamente ispirato ad un racconto di Domenico Loddo, con Francesca Russo e Silvana Luppino, regia di Christian Maria Parisi"Il mondo continua a muoversi, girare, andare avanti, grazie a una forza creatrice primordiale: il desiderio. Il desiderio da sempre muove le cose verso il futuro, e il fuoco fa divampare la civiltà, la scrittura si fa storia, la vita avanza alla conquista di continenti, pianeti e cuori. Perché tutti hanno un cuore e un desiderio che lo accende, anche la piccola pigna protagonista di questa favola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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