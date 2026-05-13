Sagra del pesce di Fiumicino

Dal 5 al 7 giugno si svolge a Fiumicino la 54ª edizione della Sagra del Pesce, una manifestazione gastronomica che ogni anno richiama molti visitatori. La festa si svolge tra stand, spettacoli musicali e momenti dedicati alla tradizione locale. L’evento si ripete ormai da oltre cinque decenni, offrendo un’occasione per assaporare piatti di pesce e vivere l’atmosfera del lungomare.

Dal 5 al 7 giugno torna la Sagra del Pesce a Fiumicino. Si tratta della 54esima edizione della manifestazione gastronomica che ogni estate attrae numerosi romani, tra profumo di mare, gusto, musica e tradizione.La sagra si svolgerà in piazzale Traiano Imperatore (Plateatico Mercato del Sabato -.🔗 Leggi su Romatoday.it

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