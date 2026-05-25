Fiumicino torna la Sagra del Pesce | pronta la Padella Gigante

A Fiumicino, la Padella Gigante è stata preparata per la Sagra del Pesce, che si terrà dal 28 al 30 maggio. La padella, lunga oltre 10 metri, sarà utilizzata per cucinare grandi quantità di pesce durante l’evento. La manifestazione prevede anche stand gastronomici e spettacoli musicali. La cucina sarà aperta al pubblico dalle 12 alle 22 ogni giorno. La Sagra del Pesce si svolge nel centro della città, attirando migliaia di visitatori.

Fiumicino, 25 maggio 2026 – La Padella Gigante di Fiumicino è pronta a tornare protagonista. Nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2026 la Pro Loco di Fiumicino accenderà nuovamente la grande padella per servire ai partecipanti circa 20 quintali di frittura di pesce, nel segno di una delle tradizioni più attese della città. La sagra si svolgerà, come lo scorso anno, sul piazzale Traiano Imperatore, presso il plateatico del mercato del sabato in via Foce Micina. L’area, dotata di ampio parcheggio, si trova all’ingresso della città ed è stata scelta per favorire l’accesso del pubblico senza creare particolari disagi alla viabilità. La distribuzione delle fritture e delle altre specialità gastronomiche è prevista nelle serate di venerdì e sabato, dalle 19 alle 23. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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