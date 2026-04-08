Fiumicino in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionali

Il Comune di Fiumicino sta per pubblicare un bando di concorso straordinario per 28 nuove licenze taxi stagionali. La decisione segue l’approvazione del Consiglio comunale avvenuta a gennaio e mira a regolare il settore del trasporto locale durante le stagioni di maggiore afflusso turistico. L’obiettivo è garantire un’offerta di servizi più ampia e adeguata alle esigenze dei viaggiatori che visitano l’area durante tutto l’anno.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Dopo il via libera del Consiglio comunale arrivato lo scorso gennaio, il Comune di Fiumicino si prepara a pubblicare il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di 28 licenze taxi stagionali. Ad annunciarlo è l’Assessorato ai Trasporti, che punta così a rafforzare il servizio nei punti del territorio con maggiore affluenza. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una copertura più capillare soprattutto nelle aree più frequentate durante la stagione, con particolare attenzione ai lungomari, alle zone dell’area nord, ai distretti commerciali e allo scalo aeroportuale Leonardo da Vinci. Tra i punti indicati dall’amministrazione c’è anche la zona dell’ ospedale Bambino Gesù di Palidoro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Pronto il bando per i taxi. “Ma solo 10 licenze in più” Fiumicino approva il nuovo Regolamento Taxi e NCC: sconti del 20% e più licenzeFiumicino, 24 febbraio 2026 – Oggi il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il nuovo Regolamento Taxi e... Temi più discussi: Aeroporto di Fiumicino, nuove rotte per l'estate 2026: per la prima volta ITA vola in Texas da Roma; ITA Airways torna a Heathrow: partito oggi il primo volo per Roma Fiumicino; Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a secco; Fiumicino torna a volare su Londra Heathrow: al via il nuovo collegamento Ita Airways. Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliIl Comune si prepara a pubblicare il concorso straordinario per rafforzare il servizio nelle aree più frequentate del territorio ... ilfaroonline.it 28 licenze taxi in arrivo a Fiumicino: il Comune anticipa le modalità del bandoIl Comune di Fiumicino ha annunciato la pubblicazione imminente di un bando straordinario per nuove licenze taxi, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale avvenuta lo scorso gennaio. L’iniz ... msn.com Maxi operazione della Guardia di Finanza a Fiumicino: oltre 600 lavoratori irregolari sono stati monitorati tramite GPS dai loro datori di lavoro, con un'evasione contributiva che supera i 4 milioni di euro. I contratti erano usati per aggirare le tutele previste per i - facebook.com facebook Fiumicino, il "trucco" dei contratti Co.Co.Co per 600 lavoratori: maxi evasione da 4 milioni ift.tt/LkHPBJe x.com