Fiumicino via libera alle licenze taxi stagionali sperimentali | previste 34 autorizzazioni aggiuntive

Il Comune di Fiumicino ha annunciato l’assegnazione di 34 licenze stagionali sperimentali gratuite per il servizio taxi, riservate ai titolari di licenze presenti nel territorio comunale. La decisione mira a potenziare temporaneamente il servizio, senza prevedere costi aggiuntivi, e riguarda un periodo di sperimentazione. La misura è stata comunicata in data 17 aprile 2026 e coinvolge un aumento temporaneo delle autorizzazioni per i taxi locali.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara ad attivare un potenziamento sperimentale del servizio taxi attraverso il rilascio di 34 licenze stagionali sperimentali a titolo gratuito, destinate ai titolari di licenza taxi del territorio comunale. La misura è contenuta in una proposta di deliberazione di Giunta dedicata alle licenze stagionali sperimentali taxi. Nel documento si sottolinea che il territorio comunale è caratterizzato da una forte vocazione turistica e da un ruolo strategico per la mobilità nazionale e internazionale, anche per la presenza dell’ Aeroporto “Leonardo da Vinci”, indicato come principale scalo italiano e tra i più rilevanti hub europei per traffico passeggeri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliFiumicino, 8 aprile 2026 – Dopo il via libera del Consiglio comunale arrivato lo scorso gennaio, il Comune di Fiumicino si prepara a pubblicare il... Licenze taxi stagionali a Fiumicino, i sindacati: “Nessuna incertezza, il percorso è già avviato”Fiumicino, 9 aprile 2026 – “In merito alle recenti notizie diffuse da alcune testate giornalistiche e alle dichiarazioni pubbliche intervenute sul... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiumicino, in arrivo 28 nuove licenze taxi stagionali: potenziato il servizio nei punti strategici del; Fiumicino, più taxi per l’estate: in arrivo il bando per 28 licenze stagionali; Rotatoria Crocicchie, avvio del cantiere; Fiumicino, al via bando per 28 licenze taxi stagionali. Fiumicino, via libera alle licenze taxi stagionali sperimentali: previste 34 autorizzazioni aggiuntiveLa proposta di delibera punta a rafforzare il servizio nei mesi di maggiore afflusso, dal 1 maggio al 31 ottobre ... ilfaroonline.it Fiumicino punta sulle scuole: via libera al progetto Scuola & AmbienteFiumicino, 17 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara a promuovere nuove iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole del territorio comunale attraverso il progetto Sc ... ilfaroonline.it A Fiumicino c'è un esagono perfetto di 32 ettari che Roma ha disegnato 2000 anni fa. Non è un monumento. Non è una rovina. È un'impronta nel paesaggio — visibile dallo spazio, nascosta tra campi agricoli e vegetazione. Si chiama Bacino di Traiano. Costr - facebook.com facebook Questo è l' #aeroporto di #Roma #Fiumicino (uno dei miei preferiti) stamattina alle 5.30. È anche uno dei migliori al mondo e uno dei dodici hub a livello globale a 5 stelle (skytrax). L'esperienza di viaggio è davvero gradevole e non ti sembra di essere in aero x.com