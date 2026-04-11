Menia FdI | Italia e Usa? Legame indissolubile

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che l’Italia continuerà a lavorare per rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti e per sostenere l’alleanza militare della NATO. La frase si riferisce alla volontà di mantenere un legame solido tra Europa e America, con particolare attenzione alla creazione di un pilastro europeo all’interno della NATO. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

“Roma non si stancherà mai di impegnarsi per mantenere uniti i due lembi dell’oceano Atlantico e per incentivare il rafforzamento della Nato, da attuare tramite la costruzione del pilastro europeo dell’Alleanza”. Lo ribadisce Roberto Menia, vicepresidente FdI della commissione esteridifesa del Senato, in un lungo intervento pubblicato su Formiche.net. Menia ricorda le parole pronunciate due giorni fa in Parlamento dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni secondo cui “L’Occidente si poggia su due gambe, quella europea e quella nordamericana. Se le due gambe non si muovono nella stessa direzione, l’Occidente è destinato alla paralisi. E, in ultima analisi, all’irrilevanza”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Menia (FdI): “Italia e Usa? Legame indissolubile” Vi spiego come la fase operativa del Piano Mattei avvicina Africa, Italia e Ue. Parla Menia (FdI)“L’Agenda africana 2063 presenta degli obiettivi, gli stessi che si ritrovano nella piattaforma immaginata dal Piano Mattei. Leggi anche: Kimi e Bologna, legame indissolubile fatto di sport e famiglia