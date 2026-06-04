firenze tornano i centri estivi alla manifattura tabacchi tra arte e gioco

A Firenze, i centri estivi presso la Manifattura Tabacchi riprendono quest’anno, in collaborazione con le associazioni Fortezza Crew e Il Paracadute di Icaro. La struttura offre attività legate all’arte e al gioco, rivolte ai bambini e ai ragazzi durante il periodo estivo. La riapertura è stata annunciata il 4 giugno 2026, con programmi che coinvolgono i partecipanti in attività educative e ricreative.

Firenze, 4 giugno 2026 – Tornano i centri estivi di Manifattura Tabacchi, realizzati in collaborazione con le associazioni Fortezza Crew e Il Paracadute di Icaro. Una proposta creativa e dinamica pensata per i più piccoli, dove laboratori artistici e attività espressive si alterneranno per un’estate all’insegna del gioco, dell’immaginazione e del movimento. La stagione si aprirà con lo Skateboard Summer Camp Under the Chimney organizzato da Fortezza Crew, in programma dal 15 al 19 giugno e rivolto a bambini dai 5 anni in su. Le giornate si svolgeranno all’aria aperta tra skateboard, laboratori creativi ed esperienze espressive. Per maggiori informazioni ed iscriversi inviare una e-mail a fortezzacrew@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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