Qlhype a Firenze | il lusso internazionale arriva in Manifattura Tabacchi con sconti fino al 90%

A Firenze, nella Manifattura Tabacchi, si svolge un evento dedicato al lusso internazionale con sconti fino al 90 percento. La manifestazione porta in città prodotti di alta moda e design contemporaneo, attirando visitatori interessati a offerte eccezionali. La fiera, che si tiene nel centro storico, è aperta a un pubblico di appassionati e professionisti del settore. La partecipazione di marchi di livello internazionale rappresenta un momento di rilievo per la scena commerciale fiorentina.