Qlhype a Firenze | il lusso internazionale arriva in Manifattura Tabacchi con sconti fino al 90%
A Firenze, nella Manifattura Tabacchi, si svolge un evento dedicato al lusso internazionale con sconti fino al 90 percento. La manifestazione porta in città prodotti di alta moda e design contemporaneo, attirando visitatori interessati a offerte eccezionali. La fiera, che si tiene nel centro storico, è aperta a un pubblico di appassionati e professionisti del settore. La partecipazione di marchi di livello internazionale rappresenta un momento di rilievo per la scena commerciale fiorentina.
Firenze si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’alta moda e del design contemporaneo. Da mercoledì 15 a domenica 19 aprile, gli spazi della Manifattura Tabacchi diventano la cornice d’eccezione per la Private Sale firmata Qlhype. All’interno dell' Edificio B3.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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