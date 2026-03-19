Torna Botanica Urbana alla Manifattura Tabacchi | fine settimana dedicato alla natura in città

A Firenze, nei locali della Manifattura Tabacchi, torna l’evento Botanica Urbana, previsto per il fine settimana. L’iniziativa si concentra sul mondo delle piante e sul legame tra natura e ambiente urbano. Per due giorni, sarà possibile esplorare esposizioni, workshop e incontri dedicati alla botanica e alla vita verde in città. L’appuntamento coinvolge appassionati, professionisti e curiosi di tutte le età.

Firenze, 19 marzo 2026 – Un appuntamento da non perdere. La primavera a Firenze si apre con il ritorno di Botanica Urbana, l’evento dedicato al mondo delle piante e al rapporto tra natura e città. Sabato 21 e domenica 22 marzo gli spazi di Manifattura Tabacchi ospitano la quarta edizione della manifestazione, un fine settimana pensato per riscoprire la presenza del verde nei contesti urbani attraverso attività aperte a tutti, famiglie, adulti, appassionati di botanica e curiosi. L’iniziativa è organizzata da Manifattura Tabacchi in collaborazione con la Società Toscana Orticultura e si sviluppa tra Piazza delle Sigaraie e il nuovo spazio eventi Motel (Edificio B3), con un programma che intreccia divulgazione, creatività e momenti di incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Botanica Urbana alla Manifattura Tabacchi: fine settimana dedicato alla natura in città Articoli correlati Leggi anche: Creative Mani Factory alla Manifattura Tabacchi Colleferro. Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale. La chitarra protagonista con il festival “Corde di Primavera”Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata... Tutto quello che riguarda Torna Botanica Urbana Discussioni sull' argomento Nuovo spazio eventi alla Manifattura tabacchi di Firenze; Arte, fiori, mercatini e fiere: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino; Maltempo, annullata la passeggiata botanica urbana con Marco Damele: confermato il firmacopie di Liguria Selvatica. Torna Botanica Urbana alla Manifattura Tabacchi: fine settimana dedicato alla natura in cittàSabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 9 alle 19, il nuovo quartiere contemporaneo di Firenze ospita la quarta edizione della mostra mercato di piante e fiori con workshop, incontri, laboratori e attivi ... lanazione.it Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 9.00 alle 19.00, torna in Manifattura Tabacchi Botanica Urbana, un weekend dedicato alle piante, ai fiori e alla cultura del verde. L’evento, realizzato in collaborazione con la @societa_orticultura e con il supporto di @ma - facebook.com facebook Maltempo, annullata la passeggiata botanica urbana con Marco Damele: confermato il firmacopie di Liguria Selvatica x.com