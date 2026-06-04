firenze la musica alternativa protagoniste alle cascine

Nella giornata del 3 giugno 2026, alle Cascine di Firenze si è svolto un evento dedicato alla musica alternativa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di artisti locali e di scena musicale underground. L’obiettivo era promuovere la cultura musicale della zona e favorire l’incontro tra pubblico e artisti emergenti. La manifestazione si è concentrata sulla creazione di spazi di aggregazione e di scambio culturale, senza ulteriori dettagli sugli artisti o sul numero di partecipanti.

Firenze, 3 giugno 2026 - Promuovere la scena artistica locale, portare a Firenze il meglio della musica alternativa, creare momenti di aggregazione, passione e cultura. Sono gli obiettivi di Support Your Local Festival, dal 5 giugno allo spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del parco delle Cascine. Otto serate targate Progeas Family, tutte a ingresso libero, che vedranno protagonisti, tra gli altri, Frankie Hi-Nrg, Gemello, Dani Faiv, Laila Al Habash e Valerio Lundini. A tagliare il nastro venerdì 5 giugno sarà Frankie Hi-Nrg Mc, tra le figure più autorevoli dell’hip hop italiano, con un live essenziale e inedito che segue l’uscita dell’album “Voce e batteria”, mettendo al centro voce, ritmo e parole, perfetto per far ballare il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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