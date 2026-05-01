Il 1° maggio a Firenze si svolge la tradizionale festa del lavoro, con una grande fiera che si tiene nel parco delle Cascine. Per oltre trent’anni, questa giornata è caratterizzata da eventi musicali, momenti di socializzazione e attività varie che coinvolgono cittadini e visitatori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario cittadino.

Firenze, 1 maggio 2026 - Oggi, 1 maggio, si celebra in tutto il mondo la Festa del lavoro. E a Firenze, da oltre 30 ann i, c’è un appuntamento che è oramai divenuto tradizione: la grande fiera del primo maggio al parco delle Cascine. Primo maggio in fiera al parco delle Cascine Questo appuntamento richiama ogni anno in tantissimi al parco delle Cascine nel giorno della festa dei lavoratori. Oggi oltre 200 operatori propongono una giornata di shopping all'aperto, stand aperti dalle 8 alle 20. Sui loro banchi, in Viale Lincoln e Piazzale Kennedy, si può trovare di tutto, dall 'abbigliamento ai prodotti per la casa, dai prodotti enogastronomici alla bigiotteria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo maggio a Firenze tra musica, feste e la grande fiera alle Cascine

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