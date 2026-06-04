Firenze celebra il 40° Anniversario dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato

Notizia in breve

A Firenze si è svolta una cerimonia per il 40° anniversario dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato. Alla festa hanno partecipato il Direttore Centrale delle Specialità e altre autorità. Durante l’evento sono stati ricordati i momenti salienti della storia del reparto e consegnati riconoscimenti ai membri del personale. La celebrazione ha visto anche dimostrazioni di volo e momenti di confronto tra i presenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il reparto e la comunità.