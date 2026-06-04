Firenze celebra il 40° Anniversario dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato
A Firenze si è svolta una cerimonia per il 40° anniversario dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato. Alla festa hanno partecipato il Direttore Centrale delle Specialità e altre autorità. Durante l’evento sono stati ricordati i momenti salienti della storia del reparto e consegnati riconoscimenti ai membri del personale. La celebrazione ha visto anche dimostrazioni di volo e momenti di confronto tra i presenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il reparto e la comunità.
Particolarmente significativo è stato il momento dedicato al Poli 34, un elicottero AB206 oggi esposto nell’area museale del Reparto e profondamente legato alla memoria della strage di Capaci. Il velivolo sorvolò, infatti, l’area dell’attentato del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.Restaurato dalle donne e dagli uomini dell’8° Reparto Volo di Firenze, il Poli 34 rappresenta oggi un simbolo di memoria e di impegno civile. E... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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