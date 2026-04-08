Lauro celebra il centenario della spedizione del dirigibile Norge e l' anniversario della fondazione della Polizia di Stato

A Lauro si svolgeranno dal 9 al 12 aprile diverse iniziative per ricordare il centenario della spedizione del dirigibile Norge e festeggiare l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La città si prepara a ospitare eventi che coinvolgeranno la comunità e promuoveranno la conoscenza di questi importanti ricorrenze. Il programma include momenti di approfondimento e celebrazione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e rafforzare il senso di appartenenza.

Dal 9 al 12 aprile la città di Lauro ospita un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla legalità e alla valorizzazione del territorio.Celebrazioni della PoliziaMomento centrale sarà quello di venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, quando Via P. Lancellotti accoglierà le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del... 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di...