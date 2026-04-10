La Polizia di Stato celebra il 174°anniversario

La Polizia di Stato ha commemorato il suo 174° anniversario con una cerimonia tenutasi in Piazza del Popolo a Roma. Alla manifestazione hanno partecipato il ministro dell’Interno e il presidente del Senato. Durante l’evento sono stati presenti rappresentanti delle istituzioni e cittadini, in un momento dedicato alle forze di polizia. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto del protocollo ufficiale.

In Piazza del Popolo a Roma la cerimonia alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi e del presidente del Senato La Russa. Tema portante, introdotto dal capo della Polizia Pisani, la sicurezza. Medaglia d'Oro assegnata alla bandiera per l'attività dei servizi di scorta. Piazza del Popolo, a Roma, si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. «Comprendere il presente e riuscire a guardare nello stesso tempo il futuro. Questo il nostro compito», ha sottolineato il Capo della Polizia Vittorio Pisani. Sulle note di «Giocondità», eseguita dalla Banda musicale della Polizia, si è svolta la cerimonia ufficiale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Polizia di Stato celebra il 174°anniversario Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del... Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniOggi la polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con la tradizionale cerimonia nazionale che si tiene, a Roma, in piazza... La Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com