I Florio una dinastia | nel weekend tour sui sovrani senza corona di Palermo nel centro storico

Nel fine settimana, è in programma un tour nel centro storico di Palermo dedicato alla famiglia Florio, conosciuta come una delle dinastie più influenti della città. L'evento si svolgerà sabato 2 maggio alle 17 e domenica 3 maggio alle 10:30, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire i luoghi legati alla vita e alle attività di questa famiglia nel cuore della città. La visita si concentra sui siti storici frequentati dai Florio nel quartiere antico.

Sabato 2 maggio alle 17 e domenica 3 alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico di Palermo torna il tour sui sovrani senza coronaNel weekend torna il viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico torna il tour sui sovrani senza corona di PalermoSabato 18 aprile alle 17 e domenica 19 alle 10:30, viaggio storico stimolante e appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo; Dai musei gratuiti ai concerti: cosa fare il 25 aprile in Sicilia, gli eventi più interessanti; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il matrimonio a Villa Igiea; Rotta dei Florio 2026, Regata, Storia e Cultura a Palermo. Favignana e la dinastia dei Florio, i ‘Leoni di Sicilia’ che ‘inventarono’ il tonno sott’olioLa pesca del tonno nell'arcipelago delle isole Egadi era già fiorente dal Medioevo. È qui infatti che la famiglia di imprenditori Florio prende in affitto nel 1841 (la Fiat nasce nel 1899), per 18 ... quotidiano.net Non solo principi e dinastieDel formidabile successo della saga dei Florio, scritta da Stefania Auci e pubblicata dalla casa editrice Nord, di questo primo volume al quale seguirà un secondo (e ultimo) per la costruzione di un ... ilfoglio.it L'OMICIDIO DI GIUSEPPE FLORIO, A CASTIGLIONE DI SICILIA | "Emersi segni di violenza", avanti le indagini leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/28/cadavere-avvolto-in-lenzuola-e-sacchi-a-castiglione-di-sicilia-emersi-segni-di-violenza-avanti-le-i facebook