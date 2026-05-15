Arezzo, 15 maggio 2026 – “Insieme in scena: teatro, danza, emozioni e libertà” è il titolo dello spettacolo che le scuole primarie dell’ I.C. Cesalpino metteranno in scena sabato 16 maggio dalle ore 16.45 presso il Teatro Petrarca di Arezzo con ingresso libero e gratuito, la regia di Amina Kovacevich, Alessandra Forti ed Ilaria Violini e le coreografie di Sofia Borri. Uno spettacolo teatrale, coreutico e multimediale con performance anche in lingua inglese. Il teatro per bambini è un potente strumento educativo e creativo che stimola la fantasia, migliora la comunicazione e favorisce la gestione delle emozioni. “Aiuta a superare la timidezza, aumenta l'autostima e insegna a relazionarsi con gli altri, rispettando i tempi del gruppo” ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insieme in scena al Cesalpino Festival tra teatro, danza, multimedialità e lingua inglese

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