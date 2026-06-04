A Firenze è iniziata una rassegna che coinvolge musei, teatri e parchi con eventi di poesia, danza, musica e performance. L’obiettivo è promuovere temi come il dialogo, l’inclusione e la sfida ai limiti attraverso l’arte. La manifestazione prevede itinerari che favoriscono l’interazione tra artisti e pubblico, coinvolgendo attivamente la cittadinanza e il territorio.

Firenze, 4 giugno 2026 – Una rassegna che propone itinerari tra parola, danza, musica e performance per portare l’attenzione su temi del dialogo e dell’inclusione, su come superare i limiti, sul giocarsi tutto attraverso l’arte, in uno scambio costante con la cittadinanza e col territorio. Dall’8 giugno al 10 luglio torna a Firenze “Poesia nella città”, la manifestazione firmata Versiliadanza - realtà impegnata da oltre 30 anni nella ricerca, diffusione e produzione dell’arte coreutica, diretta Angela Torriani Evangelisti - con 6 appuntamenti tra teatri, musei, parchi e spazi performativi. È al grido di “Unbound - Senza limiti” che partirà questa 12ma edizione, con un cartellone di nuove produzioni, artisti pluripremiati e progetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, al via Poesia nella città che porta la danza in musei, teatri e parchi

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