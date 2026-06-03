Una rassegna intitolata ‘Parole e danza: Poesia nella città’ si svolge al museo Bardini. L’evento presenta coreografie e performance che combinano parola, musica e danza. L’obiettivo è affrontare temi come dialogo e inclusione, stimolando riflessioni su come superare i limiti attraverso l’arte. La manifestazione coinvolge il pubblico in uno scambio diretto con l’ambiente cittadino e il territorio circostante.

Una rassegna che propone itinerari tra parola, danza, musica e performance per portare l’attenzione su temi del dialogo e dell’inclusione, su come superare i limiti, sul giocarsi tutto attraverso l’arte, in uno scambio costante con la cittadinanza e col territorio. Dall’8 giugno al 10 luglio torna a Firenze ’Poesia nella città’, la manifestazione firmata Versiliadanza – realtà impegnata da oltre 30 anni nella ricerca, diffusione e produzione dell’arte coreutica, diretta Angela Torriani Evangelisti – con sei appuntamenti tra teatri, musei, parchi e spazi performativi. È al grido di ’Unbound - Senza limiti’ che partirà questa dodicesima edizione, con un cartellone di nuove produzioni, artisti pluripremiati e progetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parole e danza: ’Poesia nella città’. Coreografie al museo Bardini

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